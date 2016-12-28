При сходе поезда с рельсов в Индии двое человек погибли и более 40 ранены

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и еще 43 получили ранения в результате схода с рельсов 15 вагонов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщили в среду местные СМИ.

По их данным, все пострадавшие доставлены в больницу. Причины аварии пока не установлены, на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Отмечается, что это третий подобный инцидент за последнюю неделю на железных дорогах Индии. В ноябре этого года, в этом же штате погибли 146 человек при сходе поезда с рельсов.