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Император Японии отказался от новогоднего обращения из опасений переутомиться

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - 83-летний император Японии Акихито не будет выступать с традиционным посланием для жителей страны, приуроченным к Новому году, чтобы не переутомиться, сообщает японское издание "Майнити" со ссылкой на управление императорского двора.

Новогоднее послание слишком близко по датам к традиционной пресс-конференции, с которой Акихито выступает по случаю своего дня рождения 23 декабря, заявил на пресс-конференции представитель управления Ясухико Нисимура.

В то же время, отмечает издание, 2 января император должен принимать поздравления от тех, кто придет на территорию императорского дворца в Токио, чтобы поздравить его.

На прошлой неделе в управлении также сообщали, что император Акихито отменил традиционный обед по случаю окончания года с премьер-министром страны Синдзо Абэ в связи с продолжающейся простудой.

В начале августа Акихито заявил, что ему становится все труднее выполнять свои обязанности из-за почтенного возраста. Позднее японские СМИ сообщали, что правительство Японии ведет подготовку по созданию юридической базы для возможного отречения императора в 2018 году.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. В настоящее время Акихито считается единственным правящим в мире императором.

Теги: Япония, Акихито
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