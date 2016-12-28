Натовский "АВАКС" и самолет ВВС Швеции провели разведку возле Калининградской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" и самолет ВВС Швеции в среду одновременно провели очередные разведывательные полеты у российских сухопутных и морских границ на юге Балтики, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно их информации, "АВАКС" с бортовым номером LX-N90451 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, подлетел к Калининградской области с юго-запада для выполнения задания. Он вел наблюдение за российской территорией, находясь на высоте 9,5 тыс. метров в воздушном пространстве Польши.

Тем временем со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществлял полет по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья на высоте 12,5 тыс. метров.

Как сообщалось, во вторник радиотехническую разведку вблизи Калининградской области проводил самолет ВВС США RC-135W. Американский стратегический разведывательный самолет выполнял задание, находясь в воздушном пространстве Польши и временами приближаясь к российской сухопутной границе на расстояние в 50-60 км.

В последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты близ Калининградской области и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.

Наблюдатели отмечают, в частности, что разведывательные полеты участились возле Калининградской области после размещения там новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".