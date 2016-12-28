Немецкий министр назвал "вегетарианский шницель" обманом покупателей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт считает необходимым ввести запрет на такие наименования продуктов как "вегетарианский шницель", которые не содержат мяса, пишет в среду немецкая газета Das Bild.

По его мнению, эти названия вводят в заблуждение покупателей. "Я призываю запретить их использование в целях защиты интересов клиентов", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что компании должны называть продукты "шницелем", "колбасой" или "фрикадельками" лишь в том случае, если в их составе присутствуют мясные ингредиенты.