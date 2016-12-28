Французские СМИ сообщили об атаке серверов ОБСЕ хакерами из Fancy Bears

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке, пишет в среду французская газета Le Monde.

"В организации узнали об этом (о кибератаке - ИФ) в конце октября", - подтвердила эту информацию изданию пресс-секретарь ОБСЕ Наташа Раякович, отказавшись рассказать о деталях кибертаки.

Газета предполагает, что хакеры могли получить доступ к электронной почте сотрудников и к базам данных организации. Все страны-члены ОБСЕ проинформированы о данном инциденте, отмечает Le Monde, однако официального заявления организация делать не стала.

Источник в западных спецслужбах сообщил газете, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки.