Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 под Сочи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем.



На рисунке изображены падающий самолет и мужчина в военной форме (вероятно, солист хора имени Александрова), который поет: "А-А-А-А-А-А". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

В среду вечером, вслед за появлением карикатуры, в интернете была опубликована петиция "Ввести санкции против Франции за глумление издания "Charlie Hebdo" над трагедиями в России". На момент публикации материала ее подписал 51 человек.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.