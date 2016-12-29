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Глава Тайваня сделает транзитную остановку в США

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава администрации китайской провинции Тайвань Цай Инвэнь остановится в США по пути в Латинскую Америку, несмотря на протесты Пекина, сообщили тайваньские власти.

Ранее сообщалось, что Китай обращался к Вашингтону с просьбой отказать Цай Инвэнь в транзите через американской территорию.

Американский госдепартамент в свою очередь заявил, что считает возможную транзитную остановку главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США традиционной практикой, которая не противоречит принципам существования "одного Китая".

В ответ на просьбу Китая госдепартамент пояснил, что предоставление тайваньским представителям права транзитной остановки в США является "длительное время используемой практикой, которая сочетается с неофициальными отношениями Соединенных Штатов с Тайванем".

Проблема Тайваня в американо-китайских отношениях обострилась после состоявшейся после победы на выборах телефонной беседы избранного президента США Дональда Трампа с Цай Инвэнь, которую команда Трампа охарактеризовала как "телефонный звонок вежливости" тайваньской стороны.

Позднее Трамп интервью телеканалу Fox News, комментируя негативную реакцию Пекина на состоявшуюся беседу, сказал: "Я не знаю, почему мы должны быть привязаны к политике "одного Китая".

"Тайваньская проблема касается суверенитета и территориальной целостности Китая, принцип существования "одного Китая" является предпосылкой и основой развития отношений других стран с Китаем. В этом неоспоримо важнейшем вопросе никто не может стать исключением", - заявил после высказываний Трампа министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с французским коллегой Жан-Марком Эйро.

Наблюдатели отмечают, что хотя в опубликованном МИД КНР заявлении министра не упоминается Трамп, оно имеет прямое отношение к его высказываниям об отношениях с Тайванем.

Как отмечают СМИ, остановка Цай Инвэнь привлечет пристальное внимание, поскольку не исключена ее встреча с избранным президентом США.

Вместе с тем, в команде Трампа ранее заявляли о маловероятности такой встречи, в случае если Цай Инвэнь сделает остановку в Нью-Йорке. В Тайбэе пока не сообщали о деталях и месте транзитной остановки.

Теги: Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь
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