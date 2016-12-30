В машине пропавшего в Бразилии греческого посла нашли обгоревшее тело

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Рио-де-Жанейро обнаружили машину, которую ранее взял напрокат пропавший посол Греции, сообщает в пятницу Globo. Автомобиль сильно обгорел, внутри него полиция нашла труп, который сейчас отправлен на экспертизу.

Вероятнее всего, это 59-летний дипломат Кириакос Амиридис, об исчезновении которого сообщила его жена. В последний раз посла видели в понедельник.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий произошедшего, однако похищение называет наименее вероятной из них, поскольку никто не связывался с семьей Амиридиса для получения выкупа.

Амиридис возглавлял греческое диппредставительство в столице Бразилии, Бразилиа. В Рио он приехал на рождественские и новогодние каникулы.