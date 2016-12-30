В УПЦ Московского патриархата обвинили власти Украины в поощрении однополого секса

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви Московского патриархата выступили с критикой законопроекта кабмина Украины, который вводит понятие "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность".

"Не может грех пропагандироваться как вариант нормы половой жизни. Государство таким образом поощряет своих граждан к однополым сексуальным отношениям. Кто же тогда будет рожать украинцев? Кто станет будущим нашего Государства и родной земли?" - заявил глава Отдела УПЦ по делам семьи архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, которого цитирует пресс-служба Информационно-просветительского отдела Украинской церкви.

Как сообщалось, упомянутый законопроект, внесенный на рассмотрение парламента, вводит понятия "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" в Трудовой кодекс и закон о рекламе. По словам архиепископа, Церковь предлагает вместо этих "юридически неопределенных понятий" использовать в законодательстве понятие "пол" как идеологически нейтральное.

Иерарх напомнил, что 17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла проект закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", исключив из него понятия "сексуальная ориентация" и "гендер". "Следовательно, большинство народных избранников понимают, что украинскому народу необходимо сохранить традиционный взгляд на семью и воспитывать детей в духе традиционных семейных ценностей", - подчеркнул он.

Представитель УПЦ также указал на то, что Церковь не выступает за дискриминацию сексменьшинств, но она "категорически против того, чтобы такой образ жизни трактовался как естественный, нормальный и полезный для общества и личности".