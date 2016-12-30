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Талибы остались довольны итогами московских консультаций по Афганистану

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" приветствовало итоги трехсторонних консультаций в Москве представителей России, Китая и Пакистана по проблемам Афганистана.

Как сообщили в пятницу афганские СМИ, пресс-секретарь политического представительства "Талибан" в Катаре Сухай Шохи выступил с заявлением, в котором приветствуются итоги московской встречи, в частности призыв к талибам принять участие в следующем раунде переговоров.

"Страны регионы осознали, что "Талибан" является военно-политической силой в Афганистане. Запрос этих стран об исключении имен членов "Талибана" из "черного списка" ООН является инициативой, которая способствует мирному процессу в стране, и талибы приветствуют их", - заявил Шохи.

Теги: Афганистан
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