Парламентский комитет в Турции одобрил расширение полномочий президента

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждение законопроекта длилось девять дней. Теперь документ будет вынесен на голосование парламента.

Поправки в конституцию предусматривают переход к президентской форме правления и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев. Как ожидается, референдум о внесении поправок в главный закон страны пройдет в апреле будущего года.