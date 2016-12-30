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В Великобритании из-за изменений климата сократилось число бабочек и шмелей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очередной год неустойчивой погоды привел к сокращению числа шмелей и бабочек в Великобритании, сообщается в ежегодном отчете Национального фонда Великобритании.

Мягкие зимы и плохая погода в летнее время способствовали бурному росту травы, что радовало фермеров. Однако трава подавляла луговые растения, от которых зависят многие насекомые, в том числе шмели и бабочки. Авторы доклада считают, что природоохранные организации и фермеры должны работать вместе, учитывая интересы друг друга.

В некоторых районах страны отмечены серьезные изменения в местной флоре и фауне, связанные с бурным ростом травы. Так, проведенные в усадьбе Лайтс Кери в графстве Сомерсет наблюдения показали, что численность шмелей там сократилась по сравнению с прошлым годом на 85%.

В Пербеке, графство Дорсет, луговых бабочек вида пестроглазка галатея стало меньше на 73%, а бабочек голубянка икар - на 23%.

Зимы теплее обычных и холода в летнее время превращаются в норму. Как отмечается в документе, в Великобритании не было "нормального" лета с 2006 года.

Специалист фонда по дикой природе Мэтью Оутс говорит, что 2016 год завершает декаду неустойчивой погоды. Изменения климата и более интенсивные методы в животноводстве и растениеводстве привели к тому, что привычная для многих видов среда обитания изменилась.

"Даже когда погода нас балует в течение теплых месяцев, мы не успеваем ею насладиться, так как на смену хорошим дням тут же приходит что-нибудь довольно неприятное. Именно на самые солнечные месяцы в году стало выпадать больше экстремальных погодных явлений", - считает Оутс.

Национальный фонд Великобритании был создан в XIX веке для охраны природы и объектов исторического наследия.

Теги: Великобритания
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