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Украина примет для отбывания срока осужденного в РФ за шпионаж киевлянина

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины решило принять осужденного российским судом Валентина Выговского на Украину для дальнейшего отбывания наказания, сообщается в субботу на сайте ведомства.

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"Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда РФ, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. Затем, при наличии согласия всех сторон, должна состояться передача заключенного", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что такие действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в министерство юстиции поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына Валентина. Решение министерства было принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Как сообщалось, киевлянин Выговский в 2015 году был задержан в Крыму на железнодорожном вокзале в Симферополе. Российский суд приговорил его к 11 годам колонии за шпионаж.

Теги: Украина, Валентин Выговский
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