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Поток иностранцев в Турцию за год упал на 30%

За 11 месяцев число поездок россиян в Турцию снизилось на 77%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Число иностранцев, посетивших Турцию в ноябре 2016 года, сократилось более чем на 21% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает министерство культуры и туризма страны.

По данным ведомства, в Турцию в ноябре приехало более 1,35 млн иностранных граждан. За январь-ноябрь в страну приехало более 24 млн иностранцев, что на 30,85% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

В ноябре Турцию посетили почти 174 тыс. граждан Грузии, или 12,9% от общего числа иностранцев, на втором месте оказались путешественники из Германии - около 131 тыс. (9,7%), на третьем - жители Болгарии -123,5 тыс. (9,1%).

По итогам 11 месяцев 2016 года первое место по прибытиям заняли туристы из Германии - порядка 3,8 млн (или 15,6% от общего количества прибытий), Грузии - более 2 млн (8,5%) и Великобритании - почти 1,7 млн (7%). Из России в Турцию в ноябре приехало около 55 тыс. человек, или почти на 36% меньше, чем в том же месяце годом ранее. За 11 месяцев число поездок российских граждан в Турцию сократилось на 77,3% - до 822,2 тыс. человек.

Как сообщалось, падение на российском рынке до сентября 2016 года было самым сильным - до 89%. Активное возвращение россиян после возобновления чартерных рейсов позволило Турции несколько смягчить общую отрицательную статистику, но по итогам по итогам периода с января по сентябрь Турция не досчиталась 84% российских туристов.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года.

После снятия запрета российские туроператоры быстро восстановили чартерные рейсы. Самолеты в Турцию летали весь сентябрь и октябрь с хорошей загрузкой. В ряде регионов туроператорам пришлось ставить дополнительные рейсы и продлевать сроки полетной программы. Зимой чартерные полеты в Турцию продолжились из-за запрета полетов в Египет.

Теги: Турция
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