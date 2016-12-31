Бельгия встретит Новый год при повышенных мерах безопасности

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Празднование Нового года в ночь на воскресенье пройдет при усиленных мерах безопасности по всей Европе, в том числе в Бельгии, сообщает телеканал RTBF.

Бельгия продолжает жить при сохранении третьего, предпоследнего, уровня террористической угрозы по четырехбалльной шкале. В Брюсселе и в других крупных городах страны предусмотрена усиленная охрана мест увеселения и скопления людей.

В бельгийской столице доступ в места массовых празднеств будет возможен только через ограниченное число проходов. Полиция будет досматривать желающих попасть в центральную пешеходную часть города. Участников праздничных мероприятий просят не брать с собой сумки. Запрещено проносить стеклянные бутылки и петарды.

Полицейские и военные в значительном количестве будут патрулировать места празднеств и в других городах Бельгии.