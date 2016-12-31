Порошенко привез американских сенаторов в зону конфликта в Донбассе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл в Донбасс на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны проведения войсковой операции), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

Как сообщил в фейсбуке пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, Порошенко приехал туда вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности", - написал Цеголко.

Накануне Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар.