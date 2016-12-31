Путин обсудил с президентом Ирана сирийский кризис

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора в субботу президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани отметили значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.

Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает пресс-служба.