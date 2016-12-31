Вашингтон заявил о поддержке усилий Москвы и Анкары по перемирию в Сирии

США приветствуют усилия России и Турции по прекращению насилия в Сирии и соблюдению там режима прекращения огня, заявила зампостпреда США при ООН.

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - США приветствуют усилия России и Турции по прекращению насилия в Сирии и соблюдению там режима прекращения огня, заявила зампостпреда США при ООН.

"Приветствуем все усилия по прекращению насилия в Сирии. Мы поддерживаем общенациональное перемирие, которое сопровождается беспрепятственным гуманитарным доступом во все осажденные районы", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН после голосования.

Зампостпреда отметила, что США "проголосовали за этот проект резолюции, поскольку здесь сбалансированы поддержка, здравый смысл, и это отличный путь к осуществлению прекращения огня".