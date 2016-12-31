Чуркин после голосования в СБ ООН попросил "не напускать туман" на договоренности по Сирии

По его словам, "если международное сообщество будет работать, руководствуясь интересами народа Сирии и стабильности в этом регионе", то можно "достичь успеха".

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин попросил отдельных членов Совета Безопасности "не напускать туман" на достигнутые договоренности по Сирии усилиями России и Турции.

"Хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег... Чрезвычайно трудный процесс. Чрезвычайно трудно все, что удается достичь, дается колоссальным трудом, поэтому, пожалуйста, не надо напускать туман. Пожалуйста, помогайте", - сказал В.Чуркин, выступая на заседании СБ ООН после голосования по российскому проекту резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии.

Он подчеркнул, что "не надо ставить под сомнение какие-то договоренности, которые были достигнуты, как-то пытаться их переинтерпретировать, по возможности не надо без конца повторять уже давно устаревшие клише".

"Давайте все же поработаем очень серьезно над тем, чтобы в 2017 году мы добились политического урегулирования в Сирии", - отметил постпред.

По его словам, "если международное сообщество будет работать, руководствуясь интересами народа Сирии и стабильности в этом регионе", то можно "достичь успеха".