Вооруженное нападение совершено на ночной клуб в Стамбуле, есть погибшие и раненые

Неизвестные люди, одетые в костюмы Санта-Клаусов, совершили вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

Москва. 1 января. INTERFAX.RU -

Неизвестные люди, одетые в костюмы Санта-Клаусов, совершили вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около клуба, находящегося на берегу пролива Босфор, находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи.

По сообщениям местных СМИ, неизвестные, которые до сих пор находятся в здании клуба, вооружены автоматами Калашникова и говорят между собой по-арабски.

СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina, есть погибшие и раненые.