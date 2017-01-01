35 человек погибло в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле

35 человек погибло, несколько десятков ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула

Москва. 1 января. INTERFAX.RU -

35 человек погибло, несколько десятков ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около клуба, находящегося на берегу пролива Босфор, находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи.

Со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина сообщается, что нападавший был один, у входа в клуб, расположенный на берегу Босфора, нападавший застрелил офицера полиции и одного прохожего, после этого нападавший вошел в клуб, в котором в тот момент было от 700 до 800 посетителей, по которым он открыл стрельбу.