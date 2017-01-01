Россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта в Стамбуле нет – генконсульство РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Россияне не погибли и не пострадали в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в генконсульстве РФ Стамбуле.

«По предварительной информации, россиян не было среди убитых и раненых», - сказал сотрудник генконсульства.

По последним данным, 35 человек погибло, несколько десятков ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула. Сообщается, что в ночной клуб, в котором находилось от 700 до 800 человек, ворвались трое нападавших, одетые в костюмы Санта-Клаусов и вооруженные автоматическим оружием.

По сообщениям местных СМИ, вооруженные неизвестные, которые переговариваются между собой по-арабски, до сих пор находятся в здании клуба.

Около здания клуба находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи.