Украинские военные заявляют о 44 обстрелах своих позиций в Донбассе

Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 44 раза, сообщает утром в воскресенье пресс-центр силовой операции в Facebook.

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 44 раза, сообщает утром в воскресенье пресс-центр силовой операции в Facebook.

Согласно сообщению, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии велся огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовались 120 и 82-мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82-мм минометов ополченцы обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов ополченцы вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой, говорится в сообщении.