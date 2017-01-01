Трамп призвал не спешить обвинять Москву в кибератаках на США

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит спешить с обвинениями в адрес России в связи с кибератаками против США во время президентской гонки.

"Я думаю, это нечестно, если мы не знаем (об атаках России). Это мог быть кто-то другой. Я тоже знаю кое-что, о чем другие люди не в курсе, поэтому мы не можем быть уверенными", - приводит в воскресенье слова будущего американского лидера британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

Д.Трамп также пообещал, что 3 или 4 января он расскажет об имеющейся у него информации.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.