Едизавета II пропустит новогоднюю церковную службу из-за простуды

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье пропустит новогоднюю службу в своей резиденции Сандрингем, так как продолжает курс лечения от простуды, сообщили в Букингемском дворце. Зато ее супруг принц Филип, который на днях тоже был сильно простужен, теперь поправился и придет в церковь.

По данным британских СМИ, в Букингемском дворце отмечают, что королева идет на поправку: она уже самостоятельно передвигается по резиденции. Решение отменить ее участие в церковной службе - мера предосторожности, чтобы не допустить нового ухудшения самочувствия.

Как сообщалось, на Рождество 90-летняя Елизавета II также пропустила церковную службу из-за простуды.