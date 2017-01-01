Пограничники задержали в аэропорту Киева разыскиваемого Интерполом россиянина

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса Стамбул - Киев пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Задержанный передан подразделению Национальной полиции Украины.