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Одной из жертв теракта в Стамбуле стал россиянин - СМИ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Гражданин России опознан в числе жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле, сообщает информагентство "Анадолу" со ссылкой на источники в министерстве юстиции Турции.

Всего в результате нападения погибли 39 человек, 38 из них опознаны.

Среди жертв теракта 11 граждан Турции, один погибший имел турецко-бельгийское гражданство. Семь погибших являлись подданными Саудовской Аравии. По трое погибших были из Ливана и Ирака, по двое - из Туниса, Индии, Марокко и Иордании.

По одному погибшему - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Один погибший остается неопознанным, передает "Анадолу".

Теги: Турция, теракт, жертвы
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