Россиянка, по предварительным данным, погибла в результате теракта в Стамбуле - генконсульство

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Одной из жертв теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь стала гражданка России, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"По предварительной информации, россиянка погибла в результате теракта", - сказал сотрудник генконсульства.

"Опознание еще не проводилось. Подробности, скорее всего, будут завтра", - добавил он.

Ранее о том, что в числе жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле оказался гражданин России, сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула было совершено в новогоднюю ночь. По последним данным, 39 человек погибло, 69 получили ранения. Турецкая полиция ведет поиск нападавшего.