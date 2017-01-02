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Пострадавшим от обрушения дома в Казахстане окажут необходимую помощь

По факту обрушения возбуждено уголовное дело

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пострадавшим от обрушения дома в поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана будет оказана необходимая помощь, сообщил аким области Нурмухамбет Абдибеков на брифинге в Шахане.

"Будет проведена работа с пострадавшими семьями в вопросах оказания материальной помощи, содействия в организации похорон", - сказал аким.

По его словам, жильцы первого-третьего и уцелевших квартир четвертого подъезда эвакуированы. В основном они размещены у родственников.

Он также сообщил, что будет создана комиссия на республиканском уровне для установления причин данного ЧС. В настоящее время на месте ведется разбор завалов.

"Ставится задача добраться до подвала, где располагался котел отопительной системы, который и привел к несчастному случаю. Это требуется в первую очередь для того, чтобы провести соответствующие экспертизы и определить, в результате чего произошел взрыв котла", - сказал Н.Абдибеков.

По факту ЧП возбуждено уголовного дело по статье 292 часть 3 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.

Как сообщалось, в результате обрушения дома в Шахане погибли девять человек, двое госпитализированы.

Теги: Казахстан, дом, обрушение, пострадавшие, помощь
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