Свыше 30 человек стали жертвами мощного взрыва в Багдаде

По уточненным данным, еще более 60 человек ранены

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают, согласно уточненным данным, в понедельник западные СМИ.

Еще 61 человек получил ранения.

Как сообщалось, Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.