Свыше 30 человек стали жертвами мощного взрыва в Багдаде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают, согласно уточненным данным, в понедельник западные СМИ.
Еще 61 человек получил ранения.
Как сообщалось, Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.
По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.
Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.