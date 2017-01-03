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Мальта вступила в права председателя Совета ЕС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Мальта в первый день 2017 года заняла в порядке ротации государств-членов ЕС председательский пост в Совете Европейского союза.

Среди главных приоритетов, определенных мальтийским председателем на срок своего мандата, названы миграционный кризис, единый рынок, безопасность, социальная инклюзивность, политика в области соседства и отрасли, связанные с морем.

По разделу миграционного кризиса, поставленного во главу председательской программы Мальты, предлагается сосредоточить внимание на быстрой реализации уже согласованных Евросоюзом мер и на гарантии того, что данный вопрос продолжит оставаться в центре внимания политической повестки Евросоюза.

Что касается деятельности председателя ЕС в сфере укрепления единого рынка, Мальта предпримет усилия по содействию подготовке законодательных предложений, которые сейчас находятся в стадии переговоров. Среди прочего, в ходе своего мандата Мальта рассчитывает довести до окончательного решения вопрос об отмене роуминга в ЕС, продвинуться в выравнивании условий интернет-торговли для разных стран союза, усовершенствовать законодательство, касающееся финансирования малых и средних предприятий.

Ряд мер планируется в сфере увеличения занятости населения в ЕС, а также в области повышения энергетической эффективности и безопасности энергоснабжения. Поставлена задача продолжать содействовать обеспечению "бесплатного WiFi во всех городах и деревнях Европейского союза".

В области безопасности Мальта намерена в контексте международной обстановки способствовать реализации "конкретных предложений, направленных на решение региональных и мировых проблем при уважении ценностей, которые лежат в основе самого существования союза". Главным направлением работы называется эффективная дипломатия. Мальтийский председатель Совета ЕС обязуется работать в тесном взаимодействии с Европейской внешнеполитической службой в рамках глобальной стратегии ЕС в том, что касается ответов на вызовы миграции, терроризма и гибридных угроз.

Программа Мальты предусматривает осуществление "первых этапов на пути создания европейской прокуратуры".

Раздел социальной инклюзивности этой программы предусматривает улучшение места женщин на рынке труда, борьбу против проявлений "насилия сексистского характера". Мальта проведет министерскую конференцию по проблематике ЛГБТ-сообщества.

В политике соседства мальтийский председатель Совета ЕС исходит из того, что процветание Европы связано с процветанием и стабильностью ее соседей. Поэтому особое внимание будет уделено средиземноморским соседям ЕС, особенно Ливии. Мальта продолжит поддерживать международные и европейские усилия по возобновлению мирного процесса между Палестиной и Израилем. Будут продолжены действия по решению сирийского конфликта. В программе подчеркивается и значение восточного соседства, в частности, поддержка Украины. При этом мальтийские власти считают важным сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим мировой и региональный интерес.

Морская страна, Мальта указывает в своей программе, что ЕС будет все более и более зависимым от морей и океанов. И при всей своей, прежде всего, средиземноморской ориентации Валлетта считает, что морской сектор в целом предлагает возможности для "широкого спектра инновационных исследований", которые могут быть эффективно использованы для создания рабочих мест.

Мальтийский председатель Совета ЕС обещает в начале 2017 года "специальную инициативу для западного средиземноморского бассейна". Речь пойдет об улучшении управления морской средой при гарантиях подхода к ней с точки зрения устойчивого развития.

Мандат очередного государства-председателя ЕС длится 6 месяцев. Полномочия Валлетты истекут в конце июня 2017 года.

Председательскую эстафету 1 июля примет Эстония. До проведения в Великобритании летом прошлого года референдума о выходе страны из Евросоюза во втором полугодии 2017 года в Совете ЕС должно было председательствовать Соединенное Королевство. Но Лондон объявил 20 июля 2016 года, что отказывается от своего председательского мандата в качестве первого этапа пути к Brexit.

На вакантное кресло себя предлагала Бельгия, однако было решено просто сдвинуть график на полгода. Эстония возглавит Совет ЕС на шесть месяцев раньше срока, планировавшегося прежде.

Теги: Мальта, ЕС, Евросоюз
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