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WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах

В частности, прекратится поддержка мессенджера на ОС Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, а также на iPhone, работающих на iOS 6

WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - WhatsApp с началом года прекратила поддерживать работу мессенджера на устаревших версиях операционных систем для мобильных телефонов, поскольку они не предлагают возможностей, которые способствуют развитию функций в приложении, сообщается в заявлении компании.

"В течение следующих семи лет мы хотим сконцентрировать наши усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей, - отмечается в сообщении. - Нам было тяжело принять данное решение, но оно необходимо, так как мы стремимся предоставить людям более эффективные способы связи с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp".

В частности, прекратится поддержка мессенджера на ОС Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, а также на iPhone, работающих на iOS 6.

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The Independent сообщила, что люди, которые пользуются смартфонами на базе этих систем, могут в ближайшее время обнаружить, что WhatsApp у них не работает. Daily Express пишет, что WhatsApp прекратит работать на устаревших устройствах на первой неделе января, и без мессенджера останутся миллионы пользователей.

Компания предупреждала о прекращении поддержки мессенджера на старых устройствах еще в феврале 2016 года. "Если вы используете одно из перечисленных выше мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на более новый Android, iPhone или Windows-телефон до конца 2016 года, чтобы продолжить использование WhatsApp", - заявляла компания.

WhatsApp также собирался с 2017 года прекратить поддержку работы мессенджера на устройствах, которые используют BlackBerry ОС, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60. Позднее компания продлила поддержку WhatsApp на этих мобильных телефонах до 30 июня 2017 года.

С 2014 года WhatsApp принадлежит Facebook.

В феврале прошлого года Facebook сообщала о том, что WhatsApp ежемесячно используют 1 млрд человек. Таким образом, WhatsApp превзошел по количеству пользователей собственный мессенджер компании Facebook, которым ежемесячно пользуются 800 млн человек.

Ежедневно через WhatsApp отправляется 42 млрд сообщений и 250 млн видео, по данным Facebook.

Исследовательская компания J'son & Partners Consulting посчитала, что в России WhatsApp установлен у 49% владельцев смартфонов. Первое место по популярности в стране занимает мессенджер Viber - 61%. Этот онлайн-опрос проводился в июне 2015 года среди пользователей смартфонов в городах-миллионниках, сообщает BBC.

Теги: WhatsApp
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