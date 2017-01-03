Туристы назвали жителей Австралии, Канады, Италии самыми дружелюбными

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Австралия, Канада и Италия занимают первые позиции в рейтинге самых дружелюбных стран по мнению путешественников со всего мира, показало исследование сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com.

"Согласно результатам опроса 17 тыс. человек из 17 стран, путешественники чувствуют себя счастливее там, где люди дружелюбны и часто улыбаются. Первое место в рейтинге самых дружелюбных стран занимает Австралия, за ней с небольшим отрывом следуют Канада и Италия", - сообщили в компании.

В топ-10 стран с наиболее дружелюбными местными жителями вошли также Испания, США, Таиланд, Япония, Франция, Новая Зеландия и Бразилия.

Среди важных факторов идеального отпуска опрошенные порталом путешественники называют теплый прием, оказанный персоналом (38%), погружение в местную культуру (25%), вкусную еду (48%). По словам 45% туристов, наиболее важная составляющая путешествия для них - наличие живописных пейзажей.

Отвечая на вопрос о том, что является основными условиями для приятного проживания, 80% туристов называют удобную кровать, 60% - живописный вид из окна. На третьем месте - бесплатный Wi-Fi, его указали 52% опрошенных.

Среди первой десятки важнейших удобств также оказались хорошие туалетные принадлежности, мягкие подушки, качественное меню и доставка еды в номер, тропический душ, бутылка вина в подарок при заезде, вешалки, гардеробная и декоративная подсветка.