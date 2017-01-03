В УПЦ Московского патриархата заявили о нападении на храм на западе Украины

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Около 50 сторонников самопровозглашенного Киевского патриархата совершили нападение на Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины, заявляют в УПЦ МП.

Они проникли на территорию храма, который находится в собственности Украинской православной церкви Московского патриархата, накануне поздно вечером и пытались срезать замки с дверей церкви, сообщает пресс-служба информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Одному мужчине были нанесены телесные повреждения, а палатку, где молится община УПЦ, перевернули.

Нападавшие разбежались, когда приехала полиция, а также начали подходить верующие. По наблюдению очевидцев, среди нападавших были как местные жители, так и приезжие. "По надуманным причинам на храм был наложен арест, что временно ограничивает право пользования им", - говорится в сообщении.

В прошлом году конфликт вокруг Успенского храма вышел на международный уровень: в МИД РФ просили ООН, ОБСЕ, Совет Европы и международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. Свое возмущение происходящим высказал и патриарх Кирилл.

Представители "Киевского патриархата" добиваются перехода этой церкви в их ведение, несмотря на то, что суды разных инстанций подтвердили право Украинской православной церкви Московского патриархата на храм.

Злоумышленники неоднократно предпринимали попытки захватить здание, прибегая к угрозам, а в декабре 2015 года заблокировали его, оставив верующих внутри без еды и воды. При этом, по данным местной епархии, в домах прихожан побили окна, порезали шины их автомобилей, стреляли в стекла их домов из пневматического оружия, а 9 января 2016 года во время крестного хода верующих избили.