Американские винтовки М16 будут производить на Украине

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, сообщается во вторник на сайте "Укроборонпрома".

Соответствующие договоренности достигнуты по результатам подписанного меморандума о сотрудничестве.

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет произведено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонсервиса" Сергея Микитюка.

Заместитель главы государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК. "Полгода назад мы впервые ее представили, а уже сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии", - говорится в сообщении.