Госдеп не согласен оценкой Трампа роли Китая в урегулировании ядерной проблемы КНДР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США не согласны с мнением избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Китай не предпринимает ничего для решения ядерной проблемы КНДР.

"Мы не согласны с такой оценкой", - заявил во вторник на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Д.Трампа.

Ранее избранный президент США упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать ядерную проблему КНДР.

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно односторонней торговли, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!" - написал он в своем микроблоге в Твиттере.