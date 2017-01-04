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Разведка США не владеет доказательствами того, что Москва пыталась напрямую помочь Трампу - конгрессмен

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - У американской разведки нет никаких доказательств относительно того, что Россия якобы напрямую пыталась помочь избранному президенту США Дональду Трампу, сообщил председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Девин Нунес.

"Судя по тому, что я видел от источников разведки, нет никаких доказательств того, что Россия напрямую пыталась помочь Трампу", - заявил он в интервью "Washington Examiner".

Однако Нунес не исключил такой возможности, равно как и не указывал на то, что Россия не причастна к хакерским атакам.

Он также заметил, что бывший кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, создавая свой собственный (почтовый - ИФ) сервер, "прекрасно знала, что россияне могли иметь возможность проникнуть туда".

Теги: Нунес, Конгресс США, Трамп, Россия
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