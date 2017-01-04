Лидер фракции республиканцев переизбран на пост спикера Палаты представителей США

Спикер Палаты представителей занимает второе место в списке наследования полномочий президента после вице-президента и перед временным президентом Сената США, являясь, по сути, третьим человеком в иерархии политической системы Соединённых Штатов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Республиканец Пол Райан вновь избран на пост спикера Палаты представителей США - нижней палаты американского парламента, набрав 239 голосов "за".

Демократы выдвигали на пост спикера действующего лидера фракции меньшинства в Палате Нэнси Пелоси. Политик, получив 189 голосов, продолжит служить лидером меньшинства.

Пять членов нижней палаты отдали свои голоса за других кандидатов.

"Вы можете почувствовать ветры перемен", - заявил Райан, выступая после переизбрания.

Спикер Палаты представителей занимает второе место в списке наследования полномочий президента после вице-президента и перед временным президентом Сената США, являясь, по сути, третьим человеком в иерархии политической системы Соединённых Штатов. На своём посту спикер выполняет организационную и административно-процессуальную функции, а также непосредственно представляет свой округ, от которого и был избран.