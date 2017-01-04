В Таджикистане создали реестр исторических памятников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры Таджикистана подготовило реестр памятников страны, в который включено 3 тыс. 47 материальных объектов, представляющих культурную и историческую ценность.

Каталог объектов материального наследия передан в главную научную редакцию национальной энциклопедии Таджикистана.

Как сообщает пресс-центр Минкультуры, цифра не является окончательной и может изменяться с включением в реестр новых объектов материального культурного и исторического наследия.

Первый реестр памятников культуры и истории Таджикистана был разработан в 1950 году. Тогда в список были внесены 205 культурных и исторических объектов и 159 зарегистрированных, но неисследованных археологических объектов.

Позже, в 1971 году был разработан второй аналогичный реестр, в который вошли 2020 объектов.