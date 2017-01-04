Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоМоскваМосквичей предупредили о резком похолодании
В мире

В Таджикистане создали реестр исторических памятников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры Таджикистана подготовило реестр памятников страны, в который включено 3 тыс. 47 материальных объектов, представляющих культурную и историческую ценность.
Каталог объектов материального наследия передан в главную научную редакцию национальной энциклопедии Таджикистана.
Как сообщает пресс-центр Минкультуры, цифра не является окончательной и может изменяться с включением в реестр новых объектов материального культурного и исторического наследия.
Первый реестр памятников культуры и истории Таджикистана был разработан в 1950 году. Тогда в список были внесены 205 культурных и исторических объектов и 159 зарегистрированных, но неисследованных археологических объектов.
Позже, в 1971 году был разработан второй аналогичный реестр, в который вошли 2020 объектов.

Теги: Таджикистан, история, памятники, реестр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Трамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных Гуантанамо
Избранный президент США назвал их "крайне опасными людьми"Подробнее
Глава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законыГлава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законы
Министр также высказался за создание в стране федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежищеПодробнее
СМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе СтамбулаСМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе Стамбула
По их данным, совершившему атаку в новогоднюю ночь 28 летПодробнее
WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонахWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
В частности, прекратится поддержка мессенджера на ОС Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, а также на iPhone, работающих на iOS 6Подробнее
Трамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружие
Избранный президент США упрекнул Китай в нежелании урегулировать ядерную проблему Северной КореиПодробнее
Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в СтамбулеПосольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Жертвой трагедии стала 28-летняя Нурана Гасанова, в клубе, где произошел теракт, она находилась как частное лицоПодробнее
Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 январяОбама выступит с прощальной речью к американцам 10 января
Президент США заявил, что, обратившись к нации, он намерен поблагодарить ее и отметить положительные изменения за последние восемь летПодробнее
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человекПо подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
Подробной информации о личностях задержанных турецкие СМИ пока не приводятПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоМоскваМосквичей предупредили о резком похолоданииВ миреWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
В Турции продлили введенный после мятежа режим ЧП еще на три месяца
Чемпионат "Формулы-1" в 2017 году пройдет по новым техническим правилам
Иракский Мосул за последние пять дней покинули 13 тысяч человек
ЦРУ в своем докладе о кибератаках сосредоточится только на России
В WikiLeaks: источником утечек о выборах в США не является какое-либо государство
Люди покидали выкатившейся в Калининграде за пределы ВПП лайнер по надувным трапам
Новый генсек ООН призвал избавить организацию от "смирительной рубашки бюрократии"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи