Минобороны России прокомментировало заявления главы ЦРУ о тактике РФ в Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Международная коалиция, которую возглавляют США, несет ответственность за ущерб, причиненный экономике Сирии, заявили в Минобороны РФ.

"Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет", - сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

Он считает это заявление Бреннана лебединой песней уходящей администрации США. "Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в "лебединых песнях" многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников", - заявил Конашенков.

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как "международная коалиция" задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - сказал генерал-майор.

"Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира", - сообщил Конашенков.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.