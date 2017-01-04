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В Израиле солдат осужден за убийство раненого палестинца

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военный трибунал в Израиле признал виновным в убийстве израильского военнослужащего, застрелившего напавшего на него палестинца, сообщают в среду местные СМИ.

Суд счел вину солдата Элора Азарии доказанной, так как напавший на него палестинец уже был ранен, лежал на земле и не представлял угрозы жизни военного.

Суд назначит наказание Азарии позднее, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Процесс, длившийся более полугода, вызвал в стране большой общественный резонанс. Вынесение вердикта сопровождалось протестами у здания трибунала, куда пришли поддерживающие солдата израильтяне. Азарию ранее поддержало и политическое руководство страны.

Инцидент, который был снят на видео и поэтому привлек внимание общественности, произошел в марте 2016 года. На видеозаписи видно, как Азария, которому на тот момент было 19 лет, стреляет в голову лежащему неподвижно палестинцу Абдул Фатаху Аш-Шарифу, который до этого совершил нападение на военного с ножом и был ранен.

Теги: Израиль
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