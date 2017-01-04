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Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором

В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет

Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором
Аварийные бригады на месте происшествия в Бруклине
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Причиной схода с рельсов пригородного поезда в нью-йоркском Бруклине стало столкновение с упором в конце тупикового пути, в результате аварии пострадали более ста человек.

"Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции "Атлантический терминал" (Atlantic Terminal, в Бруклине - ИФ). Все травмы не угрожают жизни", - говорится в сообщении в твиттере нью-йоркской пожарной службы.

Отмечается, что пострадавших направляют в три больницы Нью-Йорка.

"Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед упором в конце тупикового пути, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не умер, самой серьезной травмой стала сломанная нога", - написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо у себя в микроблоге в твиттере.

Ранее сообщалось, что авария произошла в час пик.

Теги: США, Нью-Йорк
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