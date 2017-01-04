Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором

В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Причиной схода с рельсов пригородного поезда в нью-йоркском Бруклине стало столкновение с упором в конце тупикового пути, в результате аварии пострадали более ста человек.

"Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции "Атлантический терминал" (Atlantic Terminal, в Бруклине - ИФ). Все травмы не угрожают жизни", - говорится в сообщении в твиттере нью-йоркской пожарной службы.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU — FDNY (@FDNY) 4 января 2017 г.

Отмечается, что пострадавших направляют в три больницы Нью-Йорка.

"Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед упором в конце тупикового пути, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не умер, самой серьезной травмой стала сломанная нога", - написал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо у себя в микроблоге в твиттере.

The @LIRR train was supposed to stop at a bumper & didn't, but glad to report there were no deaths; the most serious injury was a broken leg — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что авария произошла в час пик.