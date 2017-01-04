Депутат парламента Финляндии оштрафован за выпад в адрес мусульман

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Уездный суд Центральной Финляндии приговорил к денежному штрафу в размере 20 дневных ставок, или 1160 евро депутата парламента Теуво Хаккарайнена за разжигание межнациональной розни, сообщил в среду портал телерадиовещания "Yle".

Основанием для обвинения послужила запись депутата в "Фейсбуке" после теракта в Ницце о том, что "не все мусульмане террористы, но все террористы - мусульмане". Т.Хаккарайнен потребовал также выслать из страны всех мусульман.

Суд счел, что эта запись в соцсетях очерняет людей, исповедующих ислам, а требование выслать из страны всех мусульман содержит в себе угрозу для определенной группы населения. Суд также потребовал, чтобы обвиняемый удалил свою запись из "Фейсбука".

Депутат заявил, что не будет обжаловать приговор.

Хаккарайнен входит в националистическую партию "Истинные финны".

Парламентская фракция "Истинных финнов" обсудит ситуацию с Хаккарайненом на своем заседании в феврале в начале весенней сессии парламента.

В минувшем году за разжигание межнациональной розни была оштрафована депутат парламента от этой же партии Терхи Киемунки. Она, однако, заявила, что обжалует приговор.