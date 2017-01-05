Позиция по России кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона может удовлетворить сенат - СМИ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон может быть утвержден сенаторами, поскольку в предварительной беседе с несколькими законодателями продемонстрировал жесткую позицию в отношении России, пишет Washington post.

Автор публикации утверждает, что после встреч с Тиллерсоном сенаторы пришли к выводу, что кандидат в госсекретари продемонстрировал "четкое и жесткое" видение России, правда, "без привязки к возможным конкретным шагам администрации Трампа".

Издание процитировало одного из законодателей, по словам которого, в частности, Тиллерсон сказал, что Россия "понимает только силу, и надо подходить к ней с позиции силы, иначе можно обрести массу проблем".

Такая позиция кандидата на пост главы американской дипломатии "не позволит демократам предотвратить его утверждение", считает газета.

Ранее СМИ высказывали мнение, что из-за бизнеса и связей в России сенаторы могут отвести кандидатуру Тиллерсона.

Как планируется, 11 января сенат заслушает четырех выдвинутых Трампом кандидатов на посты в новой администрации, в том числе Тиллерсона.