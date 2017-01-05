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Венесуэльский президент выбрал преемника на случай свое отставки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Новым вице-президентом Венесуэлы стал Тарек Эль-Айссами, объявил глава государства Николас Мадуро.

"Я назначил Тарека Эль-Айссами действующим вице-президентом республики", - объявил он на интерактивном заседании кабинета министров.

Этот шаг был предпринят для того, чтобы новый вице-президент мог руководить государством в том случае, если Н.Мадуро по требованию оппозиционного парламента вынужден будет уйти в отставку.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.

Теги: Венесуэла, президент, преемник, назначение
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