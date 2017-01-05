В Нигерии ликвидировали трех девочек-смертниц

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности Нигерии были вынуждены применить оружие для ликвидации трех девочек-смертниц, которые пытались устроить взрывы на многолюдном рынке одной из деревень на северо-востоке страны, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

Представитель местной администрации рассказал агентству, что три девочки с поясами смертниц пытались проникнуть на рынок, но были замечены на блокпосту. При попытке остановить их, девочки бросились бежать. Солдаты были вынуждены отрыть огонь, чтобы предотвратить теракт, который, по оценке властей, мог бы иметь трагические последствия и привел бы к многочисленным жертвам.

Власти считают, что теракт был подготовлен экстремистской группировкой "Боко харам", действующей в Нигерии. Она активно использует женщин и детей для осуществления террористических атак.

Так, в декабре минувшего года две женщины подорвали себя на рынке города Мадагали, в результате погибли более 50 человек, около 180, включая 122 ребенка, получили ранения.