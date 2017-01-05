В Греции задержали участвовавшую в обстреле посольства США террористку

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Греческие службы безопасности арестовали длительное время разыскивавшуюся террористку Полу Рупу, сообщили местные СМИ.

Рупа, которая является женой террориста Никоса Мазиотиса, принимала участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации "Революционная борьба". Вместе с ранее арестованным мужем принимала участие в совершении ряда терактов, в том числе в обстреле в 2007 году здания американского посольства в Греции из гранатомета.

В 2016 году она неудачно пыталась организовать побег мужа с помощью захваченного вертолета.