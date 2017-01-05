На дорогах Таиланда в новогодние праздники погибли почти 480 человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате ДТП в новогодние праздники в Таиланде погибли 478 человек, сообщили местные власти.

Как свидетельствует статистика, отсчет дорожных жертв начался 30 января, общее число погибших значительно превышает печальный показатель первой недели 2016 года, когда погибли 380 человек.

Главной причиной ДТП стало вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии. В 3 тыс. 919 авариях участвовали мотоциклисты.

За нетрезвую езду в Таиланде с 29 декабря 2016 года по 4 января 2017 года было арестовано более 67 тыс. человек, конфисковано около четырех тысяч транспортных средств.