В турецком Измире произошел взрыв начиненной взрывчаткой машины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измир на западе Турции, сообщили СМИ.

По поступающим сообщениям, ранения получили 10 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает агентство Associated Press.

Полиция, прибывшая на место взрыва, в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт.

Третьему удалось скрыться, ведется его поиск, сообщает агентство со ссылкой на местные власти города.