Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Боливии

Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФ Подробнее

Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США

После передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников

Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ

Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератаках Подробнее

5 января 18:43

Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке

Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против нее Подробнее

5 января 15:11

Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"

В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенства Подробнее

5 января 09:01

В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо

По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы города Подробнее

5 января 05:52

Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы